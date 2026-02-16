A1 MILANO-NAPOLI: RIAPERTO IL TRATTO COMPRESO TRA LODI E IL BIVIO CON L’A58 VERSO MILANO

Roma, 16 settembre 2026 – alle ore 11:30 circa, sulla A1 Milano-Napoli, è stato riaperto il tratto compreso tra Lodi e il bivio con l’A58 in direzione di Milano, precedentemente chiuso a causa di un incidente avvenuto all’altezza del km 10, a causa di un mezzo pesante intraversato che ha riversato parte del carico .

Sul luogo dell’evento, dove stanno operando i soccorsi sanitari e meccanici, i Vigili del Fuoco, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale del Tronco di Milano di Autostrade per l’Italia, attualmente il traffico circola su una sola corsia e si registrano 6 km di coda in direzione Milano.

Agli utenti diretti verso Milano si consiglia di uscire a Lodi, di percorrere la strada statale 9 via Emilia e rientrare in A1 a Melegnano.

Per le lunghe percorrenze, a chi proviene da Bologna ed è diretto verso Milano, si consiglia di immettersi in A21 verso Brescia, quindi in A4 verso Milano.