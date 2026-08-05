A1 MILANO-NAPOLI: RIAPERTO IL TRATTO COMPRESO TRA L’ALLACCIAMENTO CON A24 ROMA-TERAMO E LA DIRAMAZIONE ROMA SUD VERSO NAPOLI

Roma, 5 agosto 2026 – Alle ore 19:15 circa, sulla A1 Milano-Napoli, è stato riaperto il tratto compreso tra l’allacciamento con la A24 Roma-Teramo e la Diramazione Roma Sud, verso Napoli, precedentemente chiuso a causa di un incidente avvenuto all’altezza del km 575 e che ha visto coinvolto un furgone ribaltatosi sulla carreggiata.





Al momento, nel tratto interessato, il traffico transita su tutte le corsie disponibili e non si registrano turbative alla viabilità.