A1 MILANO-NAPOLI: RIAPERTO IL TRATTO COMPRESO TRA INCISA E FIRENZE SUD IN DIREZIONE FIRENZE

Roma, 5 febbraio 2026 – Alle ore 5:00 circa, sulla Autostrada A1 Milano-Napoli, è stato riaperto il tratto compreso tra Incisa e Firenze Sud, in direzione Firenze, precedentemente chiuso a causa di un mezzo pesante in fiamme, al momento spento e rimosso, all’altezza del km 308. Attualmente, sul luogo dell’evento il traffico scorre su tutte le corsie disponibili e non si segnalano accodamenti.