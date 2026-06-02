A1 MILANO-NAPOLI: RIAPERTO IL TRATTO COMPRESO TRA IL BIVIO CON LA DIRAMAZIONE ROMA SUD E IL BIVIO CON LA A24 ROMA-TERAMO IN DIREZIONE ROMA
A1 MILANO-NAPOLI: RIAPERTO IL TRATTO COMPRESO TRA IL BIVIO CON LA DIRAMAZIONE ROMA SUD E IL BIVIO CON LA A24 ROMA-TERAMO IN DIREZIONE ROMA
Roma, 2 Giugno 2026 – Alle 7:45 circa, sulla A1 Milano-Napoli, è stato riaperto il tratto compreso tra il bivio con la D19 Diramazione Roma sud e il bivio co la A24 Roma-Teramo in direzione Roma, precedentemente chiuso a causa di Incidente avvenuto all’altezza del km 568.
Attualmente, sul luogo dell’evento il traffico transita su due corsie e non si registrano accodamenti.