A1 MILANO-NAPOLI: RIAPERTO IL TRATTO COMPRESO TRA IL BIVIO CON LA D19 DIRAMAZIONE ROMA SUD E VALMONTONE VERSO NAPOLI

Roma, 13 ottobre 2026 – Alle ore 7 circa, sono stati riaperti i tratti compresi tra il bivio con la D19 Diramazione Roma Sud e Valmontone, in direzione Napoli, sulla Autostrada A1 Milano-Napoli, e tra San Cesareo e il bivio con la A1 Milano-Napoli, sulla Diramazione Roma Sud, precedentemente chiusi a causa di un incidente, avvenuto all’altezza del km 584+500.

Sul luogo dell’evento sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione 5° Tronco di Roma di Autostrade per l’Italia.

Attualmente, in corrispondenza dell’evento, il traffico transita su una corsia e si registrano 7 km di coda nel tratto compreso tra l’allacciamento con la A24 Roma-Teramo e Valmontone verso Napoli. Inoltre, sulla Diramazione Roma Sud. tra il bivio con la A1 e San Cesareo, si registrano 4 km di coda per traffico congestionato in direzione Roma.

Agli utenti in viaggio in A1 e diretti verso Napoli, si consiglia di percorrere la D19 in direzione Roma, uscire alla stazione di San Cesareo, percorrere la SS6 Casilina in direzione Napoli e rientrare in A1 alla stazione di Valmontone.