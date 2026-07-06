A1 MILANO-NAPOLI: RIAPERTO IL TRATTO COMPRESO TRA IL BIVIO CON LA D18 DIRAMAZIONE ROMA NORD E MAGLIANO SABINA IN DIREZIONE FIRENZE

Roma, 6 luglio 2026 – Alle ore 21:30 circa, sulla Autostrada A1 Milano-Napoli, è stato riaperto il tratto compreso tra il bivio con la D18 Diramazione Roma Nord e Magliano Sabina, in direzione Firenze, precedentemente chiuso a causa di un mezzo pesante in fiamme all’altezza del km 511.

Attualmente, nel tratto interessato dall’evento, il traffico scorre su due corsie disponibili in direzione Firenze e si registrano 13 km di coda.

Per lo stesso motivo, in direzione opposta, verso Roma, si transita su una corsia e si registra 1km di coda.

Rimane chiusa la stazione di Ponzano Romano in entrata verso Firenze.

Sul luogo dell’evento sono intervenuti i Vigili del Fuoco, le pattuglie della Polizia Stradale, i soccorsi meccanici e il personale della Direzione 5° Tronco di Roma di Autostrade per l’Italia e sono in corso le operazioni di distribuzione di acqua agli utenti in coda.

Agli utenti che da Roma sono diretti a Firenze si consiglia di percorrere la D18 Diramazione Roma Nord, seguire per il G.R.A. fino all’uscita SS 2 Cassia per Viterbo. Da lì proseguire per la Superstrada Viterbo-Orte e rientrare in A1 alla stazione di Orte.