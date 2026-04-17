A1 MILANO-NAPOLI: RIAPERTO IL TRATTO COMPRESO TRA IL BIVIO CON LA A58 TEEM E BASSO LODIGIANO IN DIREZIONE BOLOGNA

Roma, 17 aprile 2026 – Alle 18:45 circa, sulla A1 Milano-Napoli, è stato riaperto il tratto compreso tra il bivio con la A58 TEEM e Basso Lodigiano, verso Bologna precedentemente chiuso a causa di un incidente avvenuto all’altezza del km 48, che ha visto coinvolti 5 mezzi pesanti.

Sono state inoltre riaperte le entrate di Lodi e Casalpusterlengo.

Al momento nel tratto interessato il traffico transita su tutte le corsie disponibili e non si registrano turbative alla viabilità.

Sul luogo dell’evento sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, i Vigili del Fuoco, le pattuglie della Polizia Stradale ed il personale del 2° Tronco di Milano di Autostrade per l’Italia.