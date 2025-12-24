A1 MILANO-NAPOLI: RIAPERTO IL TRATTO COMPRESO TRA IL BIVIO CON LA A15 PARMA-LA SPEZIA E PARMA IN DIREZIONE BOLOGNA
Roma, 24 Dicembre 2025 – Alle 11:30, sulla A1 Milano-Napoli, è stato riaperto il tratto compreso tra il bivio con la A15 Parma la Spezia e Parma, verso Bologna, precedentemente chiuso a causa di un incidente avvenuto all’altezza del km 102.
Attualmente, nel tratto interessato il traffico transita su due corsie e si registrano 7 km di coda.
Sul luogo dell’evento sono in corso le operazioni di rispristino dei danni causati dall’incidente da parte del personale della 2° Direzione di Tronco di Milano di Autostrade per l’Italia.
Agli utenti provenienti da Milano e diretti verso Bologna, si consiglia di uscire a Fidenza, percorrere la SS9 via Emilia e rientrare in autostrada alla stazione di Parma.
Per le lunghe percorrenze in partenza da Milano e dirette verso Bologna, si consiglia di percorrere la A4 Milano-Brescia in direzione Brescia e successivamente la A22 del Brennero verso Bologna.