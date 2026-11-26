A1 MILANO-NAPOLI: RIAPERTO IL TRATTO COMPRESO TRA IL BIVIO CON LA A1 DIRETTISSIMA ED AGLIO IN DIREZIONE BOLOGNA

Roma, 26 novembre 2026 – Poco dopo le ore 15:30 sulla A1 Milano-Napoli è stato riaperto il tratto compreso tra il bivio con la A1 Direttissima ed Aglio in direzione Bologna, precedentemente chiuso all’altezza del km 258.

Attualmente, il traffico transita su tutte le corsie disponibili e non si registrano turbative.

Sul luogo dell’evento sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale del 4° Tronco di Firenze di Autostrade per l’Italia.