A1 MILANO-NAPOLI: RIAPERTO IL TRATTO COMPRESO TRA FIRENZE SUD E INCISA VERSO ROMA

Roma, 5 marzo 2026 – Alle 08:00 circa, sulla A1 Milano-Napoli, è stato riaperto il tratto compreso tra Firenze sud e Incisa verso Roma, precedentemente chiuso a causa di un incidente – ora risolto – che ha coinvolto 2 mezzi pesanti e un’autovettura all’altezza del km 319, in corrispondenza dello scambio di carreggiata di un cantiere correttamente installato e presegnalato.

Attualmente, nel tratto interessato, il traffico transita su una corsia per senso di marcia, si registrano 8 km di coda verso Roma e 9 km di coda in direzione Bologna.



A chi viaggia in direzione Bologna si consiglia di uscire a Incisa, seguire le indicazioni per Firenze sud, da cui è possibile rientrare in A1 verso Bologna.

Chi viaggia in direzione Roma, deve uscire a Firenze sud, seguire le indicazioni per Incisa, da cui è possibile rientrare in A1 verso Roma.

Per le lunghe percorrenze da Roma verso Bologna, si consiglia di uscire a Valdichiana, percorrere la SS715 Siena-Bettolle verso Siena e rientrare in A1 a Firenze Impruneta.

Per le lunghe percorrenze da Bologna verso Roma, si consiglia di uscire a Firenze Impruneta, percorrere la SS715 Siena-Bettolle verso Bettolle e rientrare in A1 a Valdichiana.