A1 MILANO-NAPOLI: RIAPERTO IL TRATTO COMPRESO TRA FIRENZE SUD E INCISA-REGGELLO IN DIREZIONE ROMA
Roma, 11 novembre 2025 – Alle ore 8:45 circa, sulla A1 Milano-Napoli è stato riaperto il tratto compreso tra Firenze sud e Incisa-Reggello verso Roma, precedentemente chiuso a causa di un mezzo pesante in fiamme, ora spento, all’altezza del km 314.
Sul luogo dell’evento il traffico transita su tutte le corsie disponibili e si registrano 3 km di coda in direzione Roma. Inoltre, si registrano 4 km di coda nel tratto compreso tra Firenze Impruneta e Firenze sud in direzione Roma.
Per le lunghe percorrenze che da Firenze viaggiano verso Roma, si consiglia di anticipare l’uscita a Firenze Impruneta e rientrare in autostrada alla stazione di Valdichiana in direzione Roma, dopo aver percorso la viabilità ordinaria.