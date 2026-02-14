A1 MILANO-NAPOLI: RIAPERTO IL TRATTO COMPRESO TRA FIRENZE SUD E INCISA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

Roma, 14 febbraio 2026 – Alle 19:30 circa, sulla A1 Milano-Napoli, è stato riaperto il tratto compreso tra Firenze sud e Incisa in entrambe le direzioni, precedentemente chiuso per un incidente al km 308, nel quale un mezzo pesante che transitava in direzione Bologna aveva sbandato spostando i new jersey centrali sulla carreggiata opposta verso Roma.

Proseguono le attività di ripristino dei danni provocati dall’incidente da parte del personale della Direzione del 4° Tronco di Firenze di Autostrade per l’Italia.

Attualmente, nel tratto interessato il traffico transita su una corsia per ciascun senso di marcia e si registrano 6 km di coda nel tratto compreso tra Firenze Impruneta e Incisa in direzione Roma e 1 km di coda nel tratto compreso tra Valdarno e Incisa in direzione Bologna.