A1 MILANO-NAPOLI: RIAPERTO IL TRATTO COMPRESO TRA FERENTINO E COLLEFERRO VERSO ROMA

Roma, 11 aprile 2025 – Alle ore 12:15 circa, sulla A1 Milano-Napoli è stato riaperto il tratto compreso tra Ferentino e Colleferro verso Roma, precedentemente chiuso a causa di un incidente avvenuto all’altezza del km 603.

Attualmente, sul luogo dell’evento il traffico transita su due corsie e si registrano 5 km di coda, in diminuzione, in direzione Roma. Inoltre, si registrano 6 km di coda, in diminuzione, nel tratto compreso tra Colleferro e Anagni in direzione Napoli.

Agli utenti in A1 provenienti da Napoli e diretti verso Roma, si consiglia di uscire a Ferentino, percorrere la SR214 direzione Sora, prendere la SP34 direzione Ferentino, seguire la SS6 Casilina e rientrare in autostrada alla stazione di Anagni in direzione Roma.