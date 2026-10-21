A1 MILANO-NAPOLI: RIAPERTO IL TRATTO COMPRESO TRA FABRO E ORVIETO IN DIREZIONE ROMA
A1 MILANO-NAPOLI: RIAPERTO IL TRATTO COMPRESO TRA FABRO E ORVIETO IN DIREZIONE ROMA
Roma, 21 ottobre 2026 – Alle ore 10:15 circa, sulla A1 Milano-Napoli, è stato riaperto il tratto compreso tra Fabro e Orvieto, in direzione Roma, precedentemente chiuso a causa di un mezzo pesante in fiamme all’altezza del km 431+600, ora spento.
Sul luogo dell’evento sono intervenuti i Vigili del Fuoco, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione 5° Tronco di Roma di Autostrade per l’Italia.
Attualmente, sul luogo dell’evento, il traffico transita su una corsia disponibile e si registrano 8km di coda in direzione Roma.
Agli utenti provenienti da Firenze e diretti a Roma si consiglia di uscire a Fabro, seguire le indicazioni per Fabro Scalo-Ficulle, prendere la S.P. Umbro Casentinese e rientrare in A1 a Orvieto.
Per le lunghe percorrenze verso Roma si consiglia di uscire a Valdichiana, percorrere la viabilità ordinaria in direzione Perugia e da lì la E45 con rientro in A1 a Orte.