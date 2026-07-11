A1 MILANO-NAPOLI: RIAPERTO IL TRATTO COMPRESO TRA CHIUSI E FABRO IN DIREZIONE ROMA

Roma, 11 luglio 2026 – Alle 10:00 circa, sulla A1 Milano-Napoli, è stato riaperto il tratto compreso tra Chiusi e Fabro in direzione Roma, che era stato chiuso a causa di un incidente al km 426.

Sul luogo dell’evento attualmente il traffico circola su entrambe le corsie disponibili e si registrano 11 km di coda verso Roma.

A chi proviene da Firenze ed è diretto verso Roma si consiglia di uscire a Valdichiana, percorrere la Siena-Perugia verso Perugia dove prendere l’E45 per raggiungere il casello di Orte dove riprendere l’A1 verso Roma.