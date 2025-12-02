A1 MILANO-NAPOLI: RIAPERTO IL TRATTO COMPRESO TRA CASSINO E SAN VITTORE VERSO NAPOLI
A1 MILANO-NAPOLI: RIAPERTO IL TRATTO COMPRESO TRA CASSINO E SAN VITTORE VERSO NAPOLI
Roma, 2 dicembre 2025 – Alle ore 15:30 circa, sulla A1 Milano-Napoli, è stato riaperto il tratto compreso tra Cassino e San Vittore verso Napoli, precedentemente chiuso a causa di un incidente avvenuto all’altezza del km 671.0.
Attualmente, sul luogo dell’evento, il traffico scorre su due corsie disponibili e si registrano 6 km di coda, in diminuzione, nel tratto compreso tra Pontecorvo e Cassino in direzione Napoli.