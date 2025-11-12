A1 MILANO-NAPOLI: RIAPERTO IL TRATTO COMPRESO TRA CASSINO E FROSINONE VERSO ROMA
Roma, 12 novembre 2025 – Alle ore 12:15 circa, sulla A1 Milano-Napoli è stato riaperto il tratto compreso tra Cassino e Frosinone verso Roma, precedentemente chiuso a causa di un incidente, ora risolto, avvenuto all’altezza del km 635+800.
Sul luogo dell’evento il traffico transita su tutte le corsie disponibili e si registrano code a tratti verso Roma.