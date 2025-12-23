A1 MILANO-NAPOLI: RIAPERTO IL TRATTO COMPRESO TRA CAPUA E CAIANELLO IN DIREZIONE NAPOLI

Task force di Autostrade per l’Italia in campo per il pronto ripristino della carreggiata danneggiata

Roma, 23 Dicembre 2025 – Poco dopo le ore 21, sulla A1 Milano-Napoli, è stato riaperto il tratto compreso tra Capua e Caianello in direzione di Napoli, precedentemente chiuso a seguito di un incidente che ha visto coinvolti due mezzi pesanti tra cui una cisterna che trasportava GPL e a seguito dell’incidente ha preso fuoco esplodendo. Il tratto interessato dall’evento è stato riaperto progressivamente a partire dalle 20,30 di questa sera.

Attualmente, sul luogo dell’evento si registrano 3 km di coda e il traffico defluisce su due corsie, una corsia in deviazione all’interno dell’area di servizio Teano ovest e una corsia in deviazione sulla carreggiata opposta.

Agli utenti provenienti da Roma e diretti verso Napoli si consiglia di uscire a Frosinone, percorrere la SS6 Casilina e rientrare in autostrada alla stazione di Capua.

A seguito degli ingenti danni provocati dall’esplosione, una task force di Autostrade per l’Italia è già impegnata nel ripristino della carreggiata al fine di garantire la piena operatività del tratto dalla mattina di domani.