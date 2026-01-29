A1 MILANO-NAPOLI: RIAPERTO IL TRATTO COMPRESO TRA CALENZANO E IL BIVIO CON A1 DIRETTISSIMA VERSO BOLOGNA
Roma, 29 gennaio 2026 – Poco dopo le ore 19, sulla A1 Milano-Napoli, è stato riaperto il tratto compreso tra Calenzano e il bivio con A1 Direttissima verso Bologna, precedentemente chiuso a causa di un mezzo pesante in fiamme, all’altezza del km 265.8, all’interno della galleria Croci.
Attualmente, sul luogo dell’evento, il traffico transita su tutte le corsie disponibili. Nel tratto compreso tra Firenze Impruneta ed il bivio con A1 Direttissima, si registrano 10 km di coda in diminuzione in direzione di Bologna.
Sul luogo dell’evento hanno operato le squadre e i mezzi di Aspi per portare a termine gli interventi di messa in sicurezza della porzione di calotta danneggiata dalle fiamme, attività imprescindibile per consentire la riapertura al traffico.
Presenti sul posto anche i Vigili del Fuoco, i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale del 4° Tronco di Firenze di Autostrade per l’Italia.