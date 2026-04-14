A1 MILANO-NAPOLI: RIAPERTO IL TRATTO COMPRESO TRA CALENZANO E BARBERINO VERSO BOLOGNA

Roma, 14 aprile 2026 – Alle ore 22:15 circa, sulla A1 Milano-Napoli è stato riaperto il tratto compreso tra Calenzano e Barberino verso Bologna precedentemente chiuso a causa di un incidente autonomo che ha visto coinvolto un mezzo pesante all’altezza del km 264 all’interno della galleria Poderuzzo.

Al momento in corrispondenza dell’incidente il traffico transita su una corsia e si registrano 5 km di coda.