A1 MILANO-NAPOLI: RIAPERTO IL TRATTO COMPRESO TRA CAIANELLO E SAN VITTORE IN DIREZIONE ROMA

Roma, 11 febbraio 2026 – Alle 21:30 circa, sulla A1 Milano-Napoli, è stato riaperto il tratto compreso tra Caianello e San Vittore in direzione Roma, precedentemente chiuso per un incidente al km 683.



Attualmente, nel tratto interessato, il traffico transita su due corsie e si registrano 4 km di coda in diminuzione in direzione Roma.