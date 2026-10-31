A1 MILANO-NAPOLI: RIAPERTO IL TRATTO COMPRESO TRA BARBERINO DI MUGELLO E CALENZANO VERSO FIRENZE

Roma, 31 ottobre 2026 – Alle ore 8:30 circa, sulla A1 Milano-Napoli, è stato riaperto il tratto compreso tra Barberino di Mugello e Calenzano, in direzione Firenze, precedentemente chiuso a causa di un incidente avvenuto all’altezza del km 270+600, all’interno della galleria Santa Lucia, che ha coinvolto un mezzo pesante ribaltato con conseguente dispersione di parte del carico, costituito da collettame.

Attualmente, nel tratto interessato dall’evento, il traffico transita su tutte le corsie disponibili e si registrano 4 km di coda nel tratto compreso tra il bivio con la A1 Direttissima e Barberino di Mugello per traffico congestionato. Per lo stesso motivo, in A1 Direttissima, si registrano 5 km di coda nel tratto compreso tra Badia e Località Aglio, verso Firenze.