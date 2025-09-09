A1 MILANO-NAPOLI: RIAPERTO IL TRATTO COMPRESO TRA ATTIGLIANO E ORVIETO IN DIREZIONE FIRENZE
Roma, 9 settembre 2025 – Alle 10:00 circa, sulla A1 Milano-Napoli, è stato riaperto il tratto compreso tra Attigliano e Orvieto in direzione Firenze, precedentemente chiuso a causa di un incidente autonomo avvenuto all’altezza del km 470.
Attualmente, sul luogo dell’evento il traffico transita su una corsia e si registrano 4 km di coda verso Firenze.
Agli utenti in A1 provenienti da Roma e diretti verso Firenze, si consiglia di anticipare l’uscita ad Orte, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare in autostrada alla stazione di Orvieto in direzione Firenze.
Per le lunghe percorrenze degli utenti in A1 provenienti da Roma e diretti verso Firenze, si consiglia di anticipare l’uscita ad Orte, percorrere la strada statale E45 verso Perugia, quindi seguire la Perugia-Siena per raggiungere la stazione di Valdichiana dove riprendere la A1 verso Firenze.