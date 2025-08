A1 MILANO-NAPOLI: RIAPERTO IL TRATTO COMPRESO TRA AREZZO E VALDARNO IN DIREZIONE BOLOGNA

Roma, 4 agosto 2025 – Alle 19:00 circa, sulla A1 Milano-Napoli, è stato riaperto il tratto compreso tra Arezzo e Valdarno in direzione Bologna, precedentemente chiuso per un incidente, ora risolto, avvenuto all’altezza del km 339. Si è trattato di un tamponamento tra tre mezzi pesanti, un’ambulanza e un caravan, nel quale tre persone hanno perso la vita e quattordici persone sono rimaste ferite.

La complessità dell’evento ha richiesto un grande sforzo da parte dei soccorsi, della Polizia Stradale e della Direzione del 4° Tronco di Firenze, che ha messo in campo 13 mezzi e 35 uomini, tra personale ASPI e personale di imprese esterne, impegnati senza sosta per la risoluzione dell’incidente e per il ripristino delle necessarie condizioni di sicurezza per la riapertura al traffico.

Inoltre, per tutta la durata dell’evento, Autostrade per l’Italia ha garantito assistenza agli utenti fermi in coda, attraverso la distribuzione di acqua, fornita da due mezzi della viabilità con due operatori impegnati su ciascun mezzo.

Attualmente, nel tratto interessato, il traffico in direzione Bologna transita su tutte le corsie disponibili e non si registrano turbative alla circolazione.

In direzione opposta, verso Roma, il traffico transita su tutte le corsie disponibili e si registrano 4 km di coda in diminuzione nel tratto compreso tra Incisa e Arezzo.