A1 MILANO-NAPOLI: RIAPERTO IL TRATTO COMPRESO TRA AREZZO E MONTE SAN SAVINO IN DIREZIONE ROMA. RIMANE TEMPORANEAMENTE CHIUSO IL TRATTO IN DIREZIONE FIRENZE

Roma, 10 ottobre 2025 – Alle 17:35 circa, sulla A1 Milano-Napoli, è stato riaperto il tratto compreso tra Arezzo e Monte San Savino in direzione Roma, mentre rimane temporaneamente chiuso il tratto in direzione Firenze, a causa di un mezzo pesante fermo in avaria al km 364.

La misura di chiusura temporanea è stata predisposta in via precauzionale per danneggiamento del serbatoio di GNL del mezzo, sul quale stanno operando i Vigili del Fuoco.

Attualmente, nel tratto interessato, il traffico in direzione Firenze è bloccato e si registrano 10 km di coda nel tratto compreso tra Valdichiana e Arezzo.

In direzione Roma, il traffico transita su tutte le corsie disponibili e si registrano 10 km di coda nel tratto compreso tra Incisa e Arezzo.

È in corso la distribuzione d’acqua agli utenti fermi in coda.

Chi viaggia verso Firenze deve uscire a Monte San Savino e, dopo aver percorso la viabilità ordinaria, può rientrare in A1 ad Arezzo.

Per le lunghe percorrenze verso Roma si consiglia di uscire a Firenze Impruneta, percorrere la SS326 Siena-Bettolle e rientrare in A1 a Valdichiana. Percorso inverso per le lunghe percorrenze verso Firenze/Bologna.