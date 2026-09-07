A1 MILANO-NAPOLI: RIAPERTO IL TRATTO COMPRESO TRA AGLIO E CALENZANO IN DIREZIONE FIRENZE

Roma, 7 settembre 2026 – Alle ore 16:30 circa, sulla Autostrada A1 Milano-Napoli, è stato riaperto il tratto compreso tra Aglio e Calenzano, in direzione Firenze, precedentemente chiuso a causa di un incidente avvenuto all’altezza del km 276 all’interno della galleria “Santa Lucia”, che ha visto il coinvolgimento di 2 autovetture, di cui una in fiamme.

Attualmente, sul luogo dell’evento, il traffico circola su una corsia, per consentire il completamento delle attività di sgombero della carreggiata e di ripristino dei danni causati dall’incidente, e si registrano 5 km di coda in direzione Firenze.