A1 MILANO NAPOLI: RIAPERTI I TRATTI COMPRESI TRA ORTE E IL BIVIO CON LA DIRAMAZIONE DI ROMA NORD IN DIREZIONE ROMA E TRA IL BIVIO CON LA DIRAMAZIONE DI ROMA NORD E PONZANO ROMANO IN DIREZIONE FIRENZE

Roma, 12 febbraio 2026 – Alle 19:15 circa, sulla A1 Milano-Napoli, terminate le attività di messa in sicurezza da parte dei Vigili del Fuoco, sono stati riaperti i tratti compresi tra Orte e il bivio con la Diramazione di Roma nord in direzione Roma e tra il bivio con la Diramazione di Roma nord e Ponzano Romano in direzione Firenze, precedentemente chiusi per un mezzo pesante alimentato a GNL, fermo al km 530.



