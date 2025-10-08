A1 MILANO-NAPOLI: REOLARMENTE APERTO IL TRATTO LODI-CASALPUSTERLENGO. CONFERMATA LA CHIUSURA NOTTURNA DEL TRATTO CASALPUSTERLENGO-BASSO LODIGIANO

Roma, 8 ottobre 2025 – Sulla A1 Milano-Napoli, è stata annullata la chiusura del tratto compreso tra Lodi e Casalpusterlengo, verso Bologna, che era prevista dalle 21:00 di giovedì 9 alle 5:00 di venerdì 10 ottobre.

Di conseguenza, sarà regolarmente aperta l’entrata di Lodi, in entrambe le direzioni.

Rimane confermata, come da programma, la chiusura, sulla stessa A1, del tratto Casalpusterlengo-Basso Lodigiano, verso Bologna, dalle 21:00 di questa sera, mercoledì 8, alle 5:00 di giovedì 9 ottobre, per lavori di pavimentazione.

Si precisa che la stazione di Casalpusterlengo sarà chiusa in entrata in entrambe le direzioni, Bologna e Milano. L’area di servizio “Somaglia ovest”, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa nella stessa notte, ma con orario 20:00-5:00.

In alternativa si consiglia:

per la chiusura del tratto, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Casalpusterlengo, percorrere la viabilità ordinaria: SP234, SS9 via Emilia verso Guardamiglio e rientrare in A1 alla stazione di Basso Lodigiano;

per la chiusura dell’entrata di Casalpusterlengo, verso Bologna: Basso Lodigiano;

per la chiusura dell’entrata di Casalpusterlengo, verso Milano: Lodi.