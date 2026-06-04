A1 MILANO-NAPOLI: REGOLARMETNE APERTI GLI SVINCOLI DI MELEGNANO E BINASCO

Roma, 4 giugno 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, sono state annullate le chiusure previste dalle 21:00 di questa sera, giovedì 4, alle 5:00 di venerdì 5 giugno, di seguito indicate:

-annullata la chiusura uscita ed entrata di Melegnano, per chi proviene e per chi è diretto verso Milano e Bologna:

-annullata la chiusura Binasco, in uscita e in entrata, per chi proviene e per chi è diretto verso Bologna.