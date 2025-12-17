A1 MILANO-NAPOLI: REGOLARMENTE APERTO IL TRATTO VALMONTONE-ALLACCIAMENTO D19 DIRAMAZIONE ROMA SUD VERSO FIRENZE
Roma, 17 dicembre 2025 – Sulla A1 Milano-Napoli, è stata annullata la chiusura del tratto compreso tra Valmontone e l’allacciamento con la D19 Diramazione Roma sud, verso Roma/Firenze, che era prevista dalle 22:00 di questa sera, mercoledì 17, alle 5:00 di giovedì 18 dicembre.