A1 MILANO-NAPOLI: REGOLARMENTE APERTO IL TRATTO SASSO MARCONI-SASSO MARCONI NORD VERSO BOLOGNA

Roma, 27 novembre 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, è stata annullata la chiusura del tratto compreso tra Sasso Marconi e Sasso Marconi nord, verso Bologna, che era prevista dalle 22:00 di questa sera, venerdì 27 alle 6:00 di sabato 28 novembre.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.