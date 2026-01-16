A1 MILANO-NAPOLI: REGOLARMENTE APERTO IL TRATTO REGGIO EMILIA-TERRE DI CANOSSA CAMPEGINE VERSO MILANO

Roma, 16 gennaio 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, è stata annullata la chiusura del tratto compreso tra Reggio Emilia e Terre di Canossa Campegine, verso Milano, che era prevista dalle 22:00 di questa sera, venerdì 16, alle 6:00 di sabato 17 gennaio.