A1 MILANO-NAPOLI: REGOLARMENTE APERTO IL TRATTO REGGIO EMILIA-ALLACCIAMENTO A22. CONFERMATE LE CHIUSURE NOTTURNE STAZIONE DI REGGIO EMILIA

Roma, 7 ottobre 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, sono state annullate le chiusure del tratto compreso tra Reggio Emilia e l’allacciamento A22 Brennero-Modena, verso Bologna, previste nelle due notti di giovedì 8 e venerdì 9 ottobre; di conseguenza, sarà regolarmente accessibile l’area di parcheggio “Calvetro ovest”.

Rimane confermata, come da programma, sulla stessa A1, la chiusura della stazione di Reggio Emilia, in entrata verso Milano e in uscita per chi proviene da Bologna, dalle 21:00 di giovedì 8 alle 5:00 di venerdì 9 ottobre, per consentire lavori di ordinaria manutenzione della stazione.

In alternativa, si consiglia di utilizzare la stazione di Terre di Canossa Campegine o di Modena nord sulla stessa A1 o la stazione di Campogalliano sulla A22 Brennero-Modena.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.