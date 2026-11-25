A1 MILANO-NAPOLI: REGOLARMENTE APERTO IL TRATTO PONTECORVO-CEPRANO VERSO ROMA

Roma, 25 novembre 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, in considerazione del peggioramento delle condizioni meteo, è stata annullata la chiusura del tratto compreso tra Pontecorvo e Ceprano, verso Roma, che era prevista dalle 22:00 di questa sera, mercoledì 25, alle 6:00 di giovedì 26 novembre.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.