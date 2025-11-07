A1 MILANO-NAPOLI. REGOLARMENTE APERTO IL TRATTO PARMA-TERRE DI CANOSSA CAMPEGINE VERSO BOLOGNA
Roma, 7 novembre 2025 – Sulla A1 Milano-Napoli è stata annullata la chiusura del tratto compreso tra Parma e Terre di Canossa Campegine, verso Bologna, prevista dalle 23:00 di stasera, venerdì 7, alle 6:00 di sabato 8 novembre.
Di conseguenza l’area di servizio “San Martino Ovest”, situata nel suddetto tratto, sarà regolarmente aperta.