A1 MILANO-NAPOLI: REGOLARMENTE APERTO IL TRATTO LODI-ALLACCIAMENTO A58 TEEM VERSO MILANO. CONFERMATE LE CHIUSURE NOTTURNE ENTRATA STAZIONE DI LODI

Roma, 10 novembre 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, sono state annullate le chiusure del tratto compreso tra Lodi e l’allacciamento con la A58 TEEM Tangenziale est esterna di Milano, verso Milano, che erano previste nelle due notti di martedì 10 e mercoledì 11 novembre, con orario 21:00-5:00; di conseguenza, sarà regolarmente accessibile l’area di servizio “San Zenone est”, situata nel suddetto tratto.

Rimangono confermate, come da programma, sulla stessa A1, le chiusure della stazione di Lodi, in entrata in entrambe le direzioni, nelle due notti di martedì 10 e mercoledì 11 novembre, con orario 21:00-5:00, per consentire lavori di pavimentazione.

In alternativa, si consiglia:

verso Milano: entrare a Melegnano, sulla stessa A1;

verso la A58 TEEM: entrare a Vizzolo Predabissi, sulla A58;

verso Bologna: entrare a Casalpusterlengo, sulla stessa A1.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.