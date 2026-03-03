A1 MILANO-NAPOLI: REGOLARMENTE APERTO IL TRATTO FIORENZUOLA-BASSO LODIGIANO VERSO MILANO. CONFERMATE LE CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO CASALPUSTERLENGO-ALLACCIAMENTO A21 VERSO BOLOGNA

Roma, 3 marzo 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, è stata annullata la chiusura del tratto compreso tra Fiorenzuola e Basso Lodigiano, verso Milano, che era prevista dalle 21:00 di questa sera, martedì 3, alle 5:00 di mercoledì 4 marzo.

Di conseguenza, sarà regolarmente accessibile l’area di servizio “Arda est”, situata nel suddetto tratto.

Saranno aperte anche le entrate, in entrambe le direzioni, di Fiorenzuola e di Piacenza sud e l’uscita di Fiorenzuola verso la stazione.

Per chi percorre la A21 Torino-Piacenza-Brescia, sarà regolarmente aperta l’immissione sulla Complanare di Piacenza sud (R49).

Rimangono confermate, come da programma, le chiusure del tratto compreso tra Casalpusterlengo e l’allacciamento A21 Torino-Piacenza-Brescia, verso Bologna, nelle due notti di martedì 3 e mercoledì 4 marzo, con orario 21:00-5:00, per lavori di pavimentazione.

Si precisa che le stazioni di Casalpusterlengo e Basso Lodigiano saranno contestualmente chiuse in entrata in entrambe le direzioni, mentre l’area di servizio “Somaglia ovest”, nel suddetto tratto, sarà chiusa con orario 20:00-5:00.

In alternativa si consiglia:

per la chiusura del tratto, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Casalpusterlengo, percorrere la SP234 e la SS10, per poi immettersi in A21 Torino-Piacenza-Brescia ed entrare in A1 a Fiorenzuola;

per la chiusura dell’entrata di Casalpusterlengo e di Basso Lodigiano, verso Bologna: Piacenza sud;

per la chiusura dell’entrata di Casalpusterlengo e di Basso Lodigiano, verso Milano: Lodi.