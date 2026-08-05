A1 MILANO-NAPOLI: REGOLARMENTE APERTO IL TRATTO CHIUSI CHIANCIANO TERME-FABRO VERSO ROMA. CHIUSA STANOTTE L’USCITA DI FABRO E L’AREA DI SERVIZIO FABRO OVEST
A1 MILANO-NAPOLI: REGOLARMENTE APERTO IL TRATTO CHIUSI CHIANCIANO TERME-FABRO VERSO ROMA. CHIUSA STANOTTE L’USCITA DI FABRO E L’AREA DI SERVIZIO FABRO OVEST
Roma, 5 agosto 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, è stata annullata la chiusura del tratto compreso tra Chiusi Chianciano Terme e Fabro, verso Roma, prevista dalle 22:00 di questa sera, mercoledì 5, alle 6:00 di giovedì 6 agosto.
Nel suddetto orario, per consentire lavori di pavimentazione, saranno adottati i seguenti provvedimenti:
-sarà chiusa la stazione di Fabro, in uscita per chi proviene da Firenze.
In alternativa, si consiglia di uscire a Orvieto;
-sarà chiusa l’area di servizio “Fabro ovest”, situata nel tratto compreso tra Fabro e Orvieto, verso Roma.