A1 MILANO-NAPOLI: REGOLARMENTE APERTO IL TRATTO CHIUSI CHIANCIANO TERME-FABRO VERSO ROMA

Roma, 24 novembre 2025 – Sulla A1 Milano-Napoli, in considerazione del peggioramento delle condizioni meteo, è stata annullata la chiusura del tratto compreso tra Chiusi Chianciano Terme e Fabro, verso Roma, che era prevista dalle 22:00 di questa sera, lunedì 24, alle 6:00 di martedì 25 novembre.

Contestualmente, saranno regolarmente raggiungibili l’area di servizio “Fabro ovest” e l’area di parcheggio “Astrone ovest”, situate nel suddetto tratto.