A1 MILANO-NAPOLI: REGOLARMENTE APERTO IL TRATTO CASALPUSTERLENGO-ALLACCIAMENTO A21 TORINO-PIACENZA-BRESCIA VERSO BOLOGNA

Roma, 4 marzo 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, è stata annullata la chiusura del tratto compreso tra Casalpusterlengo e l’allacciamento A21 Torino-Piacenza-Brescia, verso Bologna, che era prevista dalle 21:00 di questa sera, mercoledì 4, alle 5:00 di giovedì 5 marzo.

Pertanto, saranno regolarmente aperte le entrate di Casalpusterlengo e di Basso Lodigiano, in entrambe le direzioni, e aperta anche l’area di servizio “Somaglia ovest”, situata nel suddetto tratto.