A1 MILANO-NAPOLI: REGOLARMENTE APERTO IL TRATTO CAPUA-SANTA MARIA CAPUA VETERE. CONFERMATE LE CHIUSURE NOTTURNE DEI TRATTO SANTA MARIA CAPUA VETERE-CAPUA VERSO ROMA E SANTA MARIA CAPUA VETERE-CASERTA NORD IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. CHIUSURA NOTTURNA TRATTO CAPUA-CASERTA NORD VERSO NAPOLI
A1 MILANO-NAPOLI: REGOLARMENTE APERTO IL TRATTO CAPUA-SANTA MARIA CAPUA VETERE. CONFERMATE LE CHIUSURE NOTTURNE DEI TRATTO SANTA MARIA CAPUA VETERE-CAPUA VERSO ROMA E SANTA MARIA CAPUA VETERE-CASERTA NORD IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. CHIUSURA NOTTURNA TRATTO CAPUA-CASERTA NORD VERSO NAPOLI
Roma, 9 ottobre 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, è stata annullata la chiusura del tratto compreso tra Capua e Santa Maria Capua Vetere, prevista dalle 22:00 di lunedì 12 alle 6:00 di martedì 13 ottobre.
Aggiornato anche il programma delle altre chiusure notturne, sulla stessa A1, per lavori di manutenzione delle opere in verde, come di seguito indicato:
-dalle 22:00 di venerdì 9 alle 6:00 di sabato 10 ottobre, sarà chiuso il tratto compreso tra Santa Maria Capua Vetere e Capua, verso Roma.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Santa Maria Capua Vetere, seguire le indicazioni per Sant’Angelo in Formis SP4, immettersi sulla SP333 verso la SS7 Appia e rientrare in A1 alla stazione di Capua;
-dalle 22:00 di lunedì 12 alle 6:00 di martedì 13 ottobre, sarà chiuso il tratto compreso tra Capua e Caserta nord, verso Napoli.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Capua, percorrere la SS7 Nazionale Appia verso Napoli/Capua/Santa Maria Capua Vetere, proseguire sulla variante SS700 fino allo svincolo di Casagiove ed entrare in A1 verso Napoli a Caserta nord;
-dalle 22:00 di martedì 13 alle 6:00 di mercoledì 14 ottobre, sarà chiuso il tratto compreso tra Santa Maria Capua Vetere e Caserta nord, verso Napoli.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Santa Maria Capua Vetere, percorrere la SS700 verso Casagiove e rientrare in A1 a Caserta nord;
-dalle 22:00 di mercoledì 14 alle 5:00 di giovedì 15 ottobre, sarà chiuso il tratto compreso tra Caserta nord e Santa Maria Capua Vetere, verso Roma.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Caserta nord, seguire le indicazioni per la SS700 e rientrare in A1 alla stazione di Santa Maria Capua Vetere.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.