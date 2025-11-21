A1 MILANO-NAPOLI: REGOLARMENTE APERTO IL TRATTO ALLACCIAMENTO A22-REGGIO EMILIA VERSO MILANO

Roma, 21 novembre 2025 – Sulla A1 Milano-Napoli, in considerazione del peggioramento delle condizioni meteo,

è stata annullata la chiusura del tratto compreso tra l’allacciamento A22 Brennero-Modena e Reggio Emilia, verso Milano, che era prevista dalle 22:00 di questa sera, venerdì 21, alle 6:00 di sabato 22 novembre.

Di conseguenza sarà regolarmente aperto lo svincolo che dalla A22 del Brennero immette sulla A1, in direzione di Milano.