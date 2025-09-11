A1 MILANO-NAPOLI: REGOLARMENTE APERTO IL RAMO DI IMMISSIONE SUL RACCORDO A1/PIAZZALE CORVETTO (R5). R28 COMPLANARE DI POASCO: REGOLARMENTE APERTA

Roma 11 settembre 2025 – Sulla A1 Milano-Napoli e sulla Complanare di Poasco (R28), sono state annullate le seguenti chiusure, che erano previste nelle due notti giovedì 11 e di venerdì 12 settembre, con orario 21:00-5:00:

-sulla A1 Milano-Napoli è stata annullata la chiusura, per chi proviene da Bologna, del ramo di immissione sul Raccordo A1/Piazzale Corvetto (R5), verso Piazzale Corvetto;

-sulla Complanare di Poasco (R28), è stata annullata la chiusura del tratto compreso tra il km 1 + 900 e il km 1 + 950 e pertanto sarà istituita l’uscita obbligatoria allo svincolo SS9 Via Emilia.