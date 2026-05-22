A1 MILANO-NAPOLI: REGOLARMENTE APERTE L’IMMISSIONE SULLA SULLA D21 DIRAMAZIONE DI FIORENZUOLA VERSO BRESCIA E .LA STAZIONE DI FIORENZUOLA

Roma, 22 maggio 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, sono state annullate le chiusure del Ramo di immissione sulla D21 Diramazione di Fiorenzuola, da Bologna verso Brescia e della stazione di Fiorenzuola, che erano previste dalle 21:00 di questa sera, venerdì 22, alle 5:00 di sabato 23 maggio.