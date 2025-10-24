A1 MILANO-NAPOLI: REGOLARMENTE APERTE L’AREA DI SERVIZIO SECCHIA OVEST E L’ENTRATA DELLA STAZIONE DI MODENA NORD

Roma, 24 ottobre 2025 – Sulla A1 Milano-Napoli, sono state annullate le seguenti chiusure:

-è stata annullata la chiusura dell’area di servizio “Secchia ovest”, situata nel tratto compreso tra Reggio Emilia e Modena nord, verso Bologna, che era prevista dalle 21:00 di questa sera, venerdì 24, alle 6:00 di sabato 25 ottobre;

-è stata annullata la chiusura dell’entrata di Modena nord, che era prevista dalle 22:00 di questa sera, venerdì 24, alle 6:00 di sabato 25 ottobre.