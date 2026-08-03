A1 MILANO-NAPOLI: REGOLARMENTE APERTE L’AREA DI PARCHEGGIO SABINA EST E L’ENTRATA DI MAGLIANO SABINA VERSO ROMA. CONFERMATA STANOTTE LA CHIUSURA DELL’USCITA DI MAGLIANO SABINA
A1 MILANO-NAPOLI: REGOLARMENTE APERTE L’AREA DI PARCHEGGIO SABINA EST E L’ENTRATA DI MAGLIANO SABINA VERSO ROMA. CONFERMATA STANOTTE LA CHIUSURA DELL’USCITA DI MAGLIANO SABINA
Roma, 3 agosto 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, sono state annullate le seguenti chiusure:
-chiusura area di parcheggio “Sabina est”, tra Magliano Sabina e Orte, verso Firenze, prevista dalle 18:00 di oggi, lunedì 3, alle 6:00 di martedì 4 agosto;
– chiusura entrata stazione di Magliano Sabina, verso Firenze, prevista dalle 22:00 di questa sera, lunedì 3, alle 6:00 di martedì 4 agosto.
Rimane confermata, come da programma, la chiusura dell’uscita di Magliano Sabina, per chi proviene da Roma, dalle 22:00 di questa sera, lunedì 3, alle 6:00 di martedì 4 agosto, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza.
In alternativa, si consiglia di utilizzare la stazione di Orte.