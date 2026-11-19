A1 MILANO-NAPOLI: REGOLARMENTE APERTE LA STAZIONE DI FIRENZE SCANDICCI E L’AREA DI PARCHEGGIO VILLA COSTANZA OVEST
A1 MILANO-NAPOLI: REGOLARMENTE APERTE LA STAZIONE DI FIRENZE SCANDICCI E L’AREA DI PARCHEGGIO VILLA COSTANZA OVEST
Roma, 19 novembre 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, sono state annullate le seguenti chiusure, previste dalle 22:00 di venerdì 20 alle 6:00 di sabato 21 novembre:
-annullata lao chiusura della stazione di Firenze Scandicci, in entrata verso Roma e in uscita per chi proviene da Bologna;
-annullata la chiusura dell’area di parcheggio “Villa Costanza ovest”, in direzione Roma.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.