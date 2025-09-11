A1 MILANO-NAPOLI: REGOLARMENTE APERTE LA STAZIONE DI FABRO E L’AREA DI SERVIZIO FABRO OVEST
Roma, 11 settembre 2025 – Sulla A1 Milano-Napoli, sono state annullate le chiusure della stazione di Fabro, in entrata verso Roma e in uscita per chi proviene da Firenze, e dell’area di servizio “Fabro Ovest”, situata nel tratto compreso tra Fabro e Orvieto, verso Roma, che erano previste dalle 22:00 di questa sera, giovedì 11, alle 6:00 di venerdì 12 settembre.