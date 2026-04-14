A1 MILANO-NAPOLI: REGOLARMENTE APERTE LA STAZIONE DI FABRO E L’AREA DI SERVIZIO FABRO OVEST
A1 MILANO-NAPOLI: REGOLARMENTE APERTE LA STAZIONE DI FABRO E L’AREA DI SERVIZIO FABRO OVEST
Roma, 14 aprile 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, sono state annullate le seguenti chiusure, previste dalle 22:00 di mercoledì 15 alle 6:00 di giovedì 16 aprile:
-annullata la chiusura uscita stazione di Fabro;
-annullata la chiusura area di servizio “Fabro ovest”, situata nel tratto compreso tra Fabro e Orvieto, verso Roma.