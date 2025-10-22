A1 MILANO-NAPOLI: REGOLARMENTE APERTA USCITA STAZIONE DI FABRO E AREA DI SERVIZIO FABRO OVEST
Roma, 22 ottobre 2025 – Sulla A1 Milano-Napoli, sono state annullate le chiusure di seguito indicate, previste dalle 22:00 di questa sera mercoledì 22 alle 6:00 di giovedì 23 ottobre:
-annullata la chiusura uscita stazione di Fabro;
-annullata la chiusura dell’area di servizio “Fabro ovest”, situata nel tratto compreso tra Fabro e Orvieto, verso Roma.